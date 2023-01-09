Защитник «Юты» снова спровоцировал потасовку и был удален во время игры.

Во время матча с « » (118:123) Кларксон попал рукой по лицу . Джордан занял боевую стойку после остановки игры, когда в его сторону направился одноклубник Бэйна Джарен Джексон.

По итогам эпизода Кларксон был удален. Покидая арену, он вел себя вызывающе.

Похожий эпизод случился с Кларксоном во время встречи с «Уорриорз» в декабре. Тогда над защитником «Джаз» пошутил его соотечественник, знаменитый боксер Мэнни Пакьяо.

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