Джордан Кларксон попал по лицу Десмонду Бэйну и занял боевую стойку после остановки игры

Теги происшествия Мемфис НБА видео Юта Джордан Кларксон Джарен Джексон-младший Десмонд Бэйн Баскетбол

Защитник «Юты» Джордан Кларксон снова спровоцировал потасовку и был удален во время игры.

Во время матча с «Мемфисом» (118:123) Кларксон попал рукой по лицу Десмонду Бэйну. Джордан занял боевую стойку после остановки игры, когда в его сторону направился одноклубник Бэйна Джарен Джексон.

По итогам эпизода Кларксон был удален. Покидая арену, он вел себя вызывающе.

Похожий эпизод случился с Кларксоном во время встречи с «Уорриорз» в декабре. Тогда над защитником «Джаз» пошутил его соотечественник, знаменитый боксер Мэнни Пакьяо.

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3 комментария

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xQcoW
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Почему кларксон стоит перед Бэйнсом, которого сдерживают три человека? Просто нанеси удар, он не сможет сопротивляться. #фэйкгэнгста
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Kikir
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Ээээ, что за тигар этот лев?)
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Daishi
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Ну дает артист! Что-то увлекся Кларксон этими актерскими перформансами. Про игру то не стоит забывать.)
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