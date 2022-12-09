Мэнни Пакьяо – о Джордане Кларксоне, который устроил потасовку: «Вижу в нем потенциал»
Легендарный боксер Мэнни Пакьяо отреагировал на эпизод из матча «Юта» – «Голден Стэйт», когда Джордан Кларксон устроил потасовку с Джонатаном Кумингой.
Выступающий за сборную Филиппин Кларксон успел занять боевую стойку, но драться с Кумингой все же не стал.
Пакьяо прокомментировал пост в соцсетях Bleacher Report, в котором соответствующая фотография Кларксона подписана словами «Джордан постоянно рвется в бой».
«Вижу в нем потенциал», – написал филиппинский боксер.
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Chaz NBA
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