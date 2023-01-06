Паоло Банкеро жестко упал на руки после данка через Джарена Джексона
Первый номер драфта-2022, новичок «Орландо» Паоло Банкеро едва не получил страшную травму во время матча против «Мемфиса» (115:123).
В середине третьей четверти форвард убежал в быстрый отрыв, обыграл Джа Морэнта и вколотил двумя руками сверху через Джарена Джексона, после чего рухнул внизу головой на паркет, вовремя подставив руки.
Игрок полежал какое-то время на паркете, затем поднялся и исполнил штрафной.
Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты
Комментарии