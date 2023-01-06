Паоло Банкеро жестко упал на руки после данка через Джарена Джексона

Теги Мемфис Орландо НБА видео Джарен Джексон-младший Паоло Банкеро Баскетбол

Первый номер драфта-2022, новичок «Орландо» Паоло Банкеро едва не получил страшную травму во время матча против «Мемфиса» (115:123).

В середине третьей четверти форвард убежал в быстрый отрыв, обыграл Джа Морэнта и вколотил двумя руками сверху через Джарена Джексона, после чего рухнул внизу головой на паркет, вовремя подставив руки.

Игрок полежал какое-то время на паркете, затем поднялся и исполнил штрафной.

Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий