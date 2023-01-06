Паоло Банкеро жестко упал на руки после данка через Джарена Джексона

Первый номер драфта-2022, новичок « » едва не получил страшную травму во время матча против « » (115:123).

В середине третьей четверти форвард убежал в быстрый отрыв, обыграл Джа Морэнта и вколотил двумя руками сверху через Джарена Джексона, после чего рухнул внизу головой на паркет, вовремя подставив руки.

Игрок полежал какое-то время на паркете, затем поднялся и исполнил штрафной.

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