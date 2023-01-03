Шэмс Чарания: «Гризлис» могут найти звездного игрока на рынке, у них есть пики и Дэнни Грин»
Инсайдер НБА Шэмс Чарания считает, что «Мемфис» может заполучить звездного игрока в обозримом будущем.
«Гризлис» находятся в удобной ситуации. У них есть молодые парни. Посмотрите на контракт Дэнни Грина. Он зарабатывает около 10 миллионов долларов в год. У них есть пять пиков в первом раунде. Они могли включить их в потенциальную сделку по Кевину Дюрэнту, которую обсуждали летом.
Они хотели сохранить Джарена Джексона и Десмонда Бэйна, поэтому ничего не вышло. Но они действительно могут найти звездного игрока на рынке, так как у них есть пики и Дэнни Грин. Всякий раз, когда кто-то становится доступным, возникает вопрос: они хотят развивать своих игроков или использовать активы и заполучить еще одну звезду. Это решение, которое «Гриззлис» должны будут принять в ближайшее время», – заявил Чарания.
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