Шэмс Чарания: «Гризлис» могут найти звездного игрока на рынке, у них есть пики и Дэнни Грин»

Инсайдер НБА Шэмс Чарания считает, что « » может заполучить звездного игрока в обозримом будущем.

«Гризлис» находятся в удобной ситуации. У них есть молодые парни. Посмотрите на контракт Дэнни Грина. Он зарабатывает около 10 миллионов долларов в год. У них есть пять пиков в первом раунде. Они могли включить их в потенциальную сделку по , которую обсуждали летом.

Они хотели сохранить и , поэтому ничего не вышло. Но они действительно могут найти звездного игрока на рынке, так как у них есть пики и . Всякий раз, когда кто-то становится доступным, возникает вопрос: они хотят развивать своих игроков или использовать активы и заполучить еще одну звезду. Это решение, которое «Гриззлис» должны будут принять в ближайшее время», – заявил Чарания.

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