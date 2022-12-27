Дюрэнт издевательски попросил тайм-аут за «Кливленд» после точного 3-очкового Ирвинга
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг на первых минутах четвертой четверти матча с «Кавальерс» (125:117) реализовал дальний 3-очковый, увеличив преимущество бруклинской команды до «+19».
Находившийся на скамейке звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт сразу после этого стал демонстрировать жест, сигнализирующий тайм-аут.
«Бруклин» благодаря победе поднялся на 3-е место на Востоке (22-12), потеснив «Кливленд» на 4-ю строчку (22-13).
Дюрэнт и Ирвинг набрали по 32 очка каждый.
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