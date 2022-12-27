Разыгрывающий «Нетс» на первых минутах четвертой четверти матча с «Кавальерс» (125:117) реализовал дальний 3-очковый, увеличив преимущество бруклинской команды до «+19».

Находившийся на скамейке звездный форвард «Бруклина» сразу после этого стал демонстрировать жест, сигнализирующий тайм-аут.

« » благодаря победе поднялся на 3-е место на Востоке (22-12), потеснив « » на 4-ю строчку (22-13).

Дюрэнт и Ирвинг набрали по 32 очка каждый.

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