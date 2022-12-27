Дюрэнт издевательски попросил тайм-аут за «Кливленд» после точного 3-очкового Ирвинга

Теги Кливленд Бруклин НБА видео Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг на первых минутах четвертой четверти матча с «Кавальерс» (125:117) реализовал дальний 3-очковый, увеличив преимущество бруклинской команды до «+19».

Находившийся на скамейке звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт сразу после этого стал демонстрировать жест, сигнализирующий тайм-аут.

«Бруклин» благодаря победе поднялся на 3-е место на Востоке (22-12), потеснив «Кливленд» на 4-ю строчку (22-13). 

Дюрэнт и Ирвинг набрали по 32 очка каждый.

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1 комментарий

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ВинниПох
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если Издевательский это фамилия, то пишется с большой буквы )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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