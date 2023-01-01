«Нетс» обыграли «Хорнетс» и продлили серию до 11 побед подряд
«Бруклин» продлил победную серию до 11 матчей подряд, выиграв в субботу, 31 декабря, у «Шарлотт» в гостях со счетом 123:106.
Кайри Ирвинг стал самым результативными игроком встречи, набрав 28 очков (11 из 19 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 2 из 2 с линии штрафных), сделав 6 подборов и 4 передачи.
Кевин Дюрэнт отметился 23 очками, 5 подборами и 4 передачами. Ник Клэкстон и Ройс О’Нил добавили по 14 очков.
Лучшими в составе «Хорнетс» стали Ламело Болл (23 очка, 11 передач, 7 подборов) и Мэйсон Пламли (22 очка, 10 подборов).
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