« » продлил победную серию до 11 матчей подряд, выиграв в субботу, 31 декабря, у « » в гостях со счетом 123:106.

стал самым результативными игроком встречи, набрав 28 очков (11 из 19 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 2 из 2 с линии штрафных), сделав 6 подборов и 4 передачи.

отметился 23 очками, 5 подборами и 4 передачами. Ник Клэкстон и Ройс О’Нил добавили по 14 очков.

Лучшими в составе «Хорнетс» стали Ламело Болл (23 очка, 11 передач, 7 подборов) и Мэйсон Пламли (22 очка, 10 подборов).

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