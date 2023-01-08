Леброн Джеймс – об ожиданиях от «Лейкерс» перед дедлайном: «Вы все прекрасно знаете, что за хрень должна случиться»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс четко дал понять, что рассчитывает на усиление команды перед февральским дедлайном.
«Вы все прекрасно знаете, что за хрень должна случиться. Я не должен ничего говорить об этом.
Приятель, послушай. Я играю в эту игру. Для меня имеет значение, кто находится в раздевалке. Но я не могу – это не моя... не моя работа. Я не могу делать работу за других людей», – заявил 38-летний Джеймс.
«Лейкерс» занимают 12-е место на Западе с результатом 19-21.
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