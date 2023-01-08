Звездный форвард « » четко дал понять, что рассчитывает на усиление команды перед февральским дедлайном.

«Вы все прекрасно знаете, что за хрень должна случиться. Я не должен ничего говорить об этом.

Приятель, послушай. Я играю в эту игру. Для меня имеет значение, кто находится в раздевалке. Но я не могу – это не моя... не моя работа. Я не могу делать работу за других людей», – заявил 38-летний Джеймс.

«Лейкерс» занимают 12-е место на Западе с результатом 19-21.

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