Звездный форвард « » в понедельник обошел 5-кратного чемпиона НБА Тима Данкана по набранным очкам за карьеру.

Дюрэнт набрал 32 очка в матче с «Кавальерс» (125:117) и довел карьерный показатель до отметки 26 516 очков (972 игры). Кевин потеснил Данкана (26 496 очков, 1 392 игры) с 15-го места в общем списке.

На 14-м месте в списке самых результативных игроков НБА (26 668).

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