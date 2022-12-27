Кевин Дюрэнт обошел Тима Данкана по набранным очкам за карьеру
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в понедельник обошел 5-кратного чемпиона НБА Тима Данкана по набранным очкам за карьеру.
Дюрэнт набрал 32 очка в матче с «Кавальерс» (125:117) и довел карьерный показатель до отметки 26 516 очков (972 игры). Кевин потеснил Данкана (26 496 очков, 1 392 игры) с 15-го места в общем списке.
На 14-м месте в списке самых результативных игроков НБА Доминик Уилкинс (26 668).
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