Кевин Дюрэнт обошел Тима Данкана по набранным очкам за карьеру

Теги рейтинги Бруклин Сан-Антонио Тим Данкан НБА Кевин Дюрэнт Доминик Уилкинс Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в понедельник обошел 5-кратного чемпиона НБА Тима Данкана по набранным очкам за карьеру.

Дюрэнт набрал 32 очка в матче с «Кавальерс» (125:117) и довел карьерный показатель до отметки 26 516 очков (972 игры). Кевин потеснил Данкана (26 496 очков, 1 392 игры) с 15-го места в общем списке.

На 14-м месте в списке самых результативных игроков НБА Доминик Уилкинс (26 668).

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3 комментария

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lightrip
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Ответ Temer
Карим Абдул-Джаббар *383872 Леброн Джеймс 377583 Карл Мэлоун *369284 Коби Брайант *336435 Майкл Джордан *322926 Дирк Новицки 315607 Уилт Чемберлен *314198 Шакил О’Нил *285969 Кармело Энтони 2828910 Моисей Мэлоун *2740911 Элвин Хейс *2731312 Хаким Оладжувон *2694613 Оскар Робертсон *2671014 Доминик Уилкинс *26668
Это номера телефонов?)
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Сергей Пузанков
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Если будет в том же темпе играть и не пропускать, то уже в этом сезоне в десятку зайдёт
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Temer
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Карим Абдул-Джаббар *383872
Леброн Джеймс 377583
Карл Мэлоун *369284
Коби Брайант *336435
Майкл Джордан *322926
Дирк Новицки 315607
Уилт Чемберлен *314198
Шакил О’Нил *285969
Кармело Энтони 2828910
Моисей Мэлоун *2740911
Элвин Хейс *2731312
Хаким Оладжувон *2694613
Оскар Робертсон *2671014
Доминик Уилкинс *26668
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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