в среду выиграл у со счетом 113:107, в активе 39 очков.

Дюрэнт провел 351-й матч в карьере с 30 и более очками. Это позволило 34-летнему форварду обойти по данному показателю легенду НБА Джерри Уэста, поднявшись на 8-е место в общем списке.

На 7-й строчке (387). Лидирует Майкл Джордан – 562 матча с 30+ очками за карьеру.

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