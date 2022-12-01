Дюрэнт провел 351-й матч в карьере с 30 и более очками, обойдя Джерри Уэста

Теги Майкл Джордан Бруклин НБА Вашингтон Кевин Дюрэнт Джерри Уэст Оскар Робертсон Баскетбол

«Бруклин» в среду выиграл у «Вашингтона» со счетом 113:107, в активе Кевина Дюрэнта 39 очков.

Дюрэнт провел 351-й матч в карьере с 30 и более очками. Это позволило 34-летнему форварду обойти по данному показателю легенду НБА Джерри Уэста, поднявшись на 8-е место в общем списке.

На 7-й строчке Оскар Робертсон (387). Лидирует Майкл Джордан – 562 матча с 30+ очками за карьеру.

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