Дюрэнт провел 351-й матч в карьере с 30 и более очками, обойдя Джерри Уэста
«Бруклин» в среду выиграл у «Вашингтона» со счетом 113:107, в активе Кевина Дюрэнта 39 очков.
Дюрэнт провел 351-й матч в карьере с 30 и более очками. Это позволило 34-летнему форварду обойти по данному показателю легенду НБА Джерри Уэста, поднявшись на 8-е место в общем списке.
На 7-й строчке Оскар Робертсон (387). Лидирует Майкл Джордан – 562 матча с 30+ очками за карьеру.
В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»
Комментарии