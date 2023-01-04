Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Парму», УНИКС встретится с МБА и другие матчи

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В среду, 4 января, в первый игровой день Единой лиги ВТБ в 2023 году состоятся четыре матча.

«Автодор» примет в Саратове «Парму» из Перми. Новичок лиги МБА впервые сыграет в Казани против УНИКСа.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – Парма-Пари
Дата проведения
4 января, 15.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Астана – Самара
Дата проведения
4 января, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

УНИКС – МБА
Дата проведения
4 января, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Минск – Зенит
Дата проведения
4 января, 19.30, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 18-0, УНИКС – 16-2, Зенит – 13-4, МБА – 12-6, Локомотив-Кубань – 10-8, Нижний Новгород – 10-8, Парма – 7-11, Автодор – 7-11, Самара – 6-12, Енисей – 4-14, Астана – 3-14, Минск – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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