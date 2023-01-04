Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Парму», УНИКС встретится с МБА и другие матчи

В среду, 4 января, в первый игровой день лиги ВТБ в 2023 году состоятся четыре матча.

« » примет в Саратове «Парму» из Перми. Новичок лиги МБА впервые сыграет в Казани против УНИКСа.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 18-0, – 16-2, – 13-4, – 12-6, Локомотив-Кубань – 10-8, Нижний Новгород – 10-8, Парма – 7-11, Автодор – 7-11, Самара – 6-12, Енисей – 4-14, – 3-14, – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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