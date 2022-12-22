Дарко Руссо после победы над «Минском»: «Не помню, чтобы команда, которой я руководил, когда-либо играла так плохо»

Главный тренер « » высказался недовольство игрой своей команды в победном матче против « » (88:77).

«Не помню, чтобы команда, которой я руководил, когда-либо играла так плохо. И речь не только об этом сезоне.

Мы ужасно защищались, а в нападении слишком жадничали и передерживали мяч. Мы действовали ровно так, как не должны играть.

Не знаю, в чем причина. Предстоящая рождественская пауза? Возможно. Но мы вполне могли сегодня проиграть — и что тогда? Хорошо, в итоге мы победили, но я очень и очень разочарован», – сказал Руссо.

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