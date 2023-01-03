Дарко Руссо: «Главное для нас – остановить Роберсона»

Главный тренер « » рассказал о подготовке команды к домашнему матчу лиги ВТБ против «Пармы».

«Мы возобновили тренировки 29 января, но лишь в последние пару дней впервые за долгое время смогли, наконец, собрать на занятии 10 игроков. В предстоящей встрече нам по-прежнему не помогут Гарретт и , но сейчас наша кадровая ситуация немного лучше, чем раньше. Матч будет тяжелым. Главное для нас – остановить Роберсона, его игру на пик-н-роллах, а также приспособиться к их сменам в защите», – сказал Руссо.

В нынешнем сезоне разыгрывающий «Пармы» набирает 15,4 очка, 5,5 передачи, 3,6 подбора и 2,2 перехвата в среднем за матч.

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