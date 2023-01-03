Дарко Руссо: «Главное для нас – остановить Роберсона»

Теги Евгений Колесников Автодор Единая лига ВТБ Дарко Руссо Парма-Пари Джастин Роберсон Брэндон Гарретт Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо рассказал о подготовке команды к домашнему матчу Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«Мы возобновили тренировки 29 января, но лишь в последние пару дней впервые за долгое время смогли, наконец, собрать на занятии 10 игроков. В предстоящей встрече нам по-прежнему не помогут Гарретт и Колесников, но сейчас наша кадровая ситуация немного лучше, чем раньше. Матч будет тяжелым. Главное для нас – остановить Роберсона, его игру на пик-н-роллах, а также приспособиться к их сменам в защите», – сказал Руссо.

В нынешнем сезоне разыгрывающий «Пармы» Джастин Роберсон набирает 15,4 очка, 5,5 передачи, 3,6 подбора и 2,2 перехвата в среднем за матч.

«Работаю с психологом: с детства в нас заложены неправильные программы». Иван Лазарев попробовал киберспорт и вернулся в баскетбол

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий