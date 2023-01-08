Звездный разыгрывающий « » стал автором эффектного данка в матче с « » (136:134).

В начале второй четверти Уэстбрук избавился от опеки, ворвался под кольцо и мощно поставил сверху одной рукой.

На счету Расселла 23 очка, 5 подборов и 15 передач при 7 из 14 с игры.

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