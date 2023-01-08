Расселл Уэстбрук исполнил эффектный данк в матче с «Сакраменто»
Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук стал автором эффектного данка в матче с «Сакраменто» (136:134).
В начале второй четверти Уэстбрук избавился от опеки, ворвался под кольцо и мощно поставил сверху одной рукой.
На счету Расселла 23 очка, 5 подборов и 15 передач при 7 из 14 с игры.
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8. Оскар Робертсон 9887 ассистов.
9. Айзея Томас 9061.
10. Гэри Пейтон 8966.
11. Расселл Уэстбрук 8903.
12. Андре Миллер 8524.
13. Род Стрикленд 7987.
Надо признать, что новый тренер хорошо справляется с этой архисложной командой. Постоянные кадровые проблемы, но ему удалось построить играющую команду, где звезды и молодые играют в командный баскетбол, а не единальничают. Когда вернётся Дэвис и остальные, то Лал будут грозной силой, и вполне могут пошуметь. В плейофф Леброн включит режим бога, и там может быть что угодно. Осталось только заползти туда хоть как-нибудь.
7.4 — Мейджик
6.8 — Расс