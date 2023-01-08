Расселл Уэстбрук исполнил эффектный данк в матче с «Сакраменто»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА видео Расселл Уэстбрук Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук стал автором эффектного данка в матче с «Сакраменто» (136:134).

В начале второй четверти Уэстбрук избавился от опеки, ворвался под кольцо и мощно поставил сверху одной рукой.

На счету Расселла 23 очка, 5 подборов и 15 передач при 7 из 14 с игры.

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9 комментариев

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Vagant
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Ответ Air Rodman
У Леброна +15, у шредера +13, при заметно больших сыгранных минутах. Уже не первый раз вижу, как вы пишите неверные цифры, непонятно откуда взятые :) Как будто мы смотрим разные протоколы.
Невнимательный я. Поправляйте меня.
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Air Rodman
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Ответ Vagant
Точно такой же +/- у Леброна и Шрёдера.
У Леброна +15, у шредера +13, при заметно больших сыгранных минутах. Уже не первый раз вижу, как вы пишите неверные цифры, непонятно откуда взятые :) Как будто мы смотрим разные протоколы.
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Vagant
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Ответ Air Rodman
Уэстбрука 7.8 ассистов за игру в этом сезоне. У Мэджика было 6.9 в его последнем сезоне в Лейкерс в 1995/96.
Расс не только в этом сезоне с лавки выходил.
Разговор идет не про сезоны.
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Air Rodman
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Ответ Vagant
Топ 2 по числу ассистов игрока скамейки за всю историю лиги: 7.4 — Мейджик 6.8 — Расс
Уэстбрука 7.8 ассистов за игру в этом сезоне. У Мэджика было 6.9 в его последнем сезоне в Лейкерс в 1995/96.
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-1
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Vagant
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Ответ Air Rodman
Шикарный матч провел Уэстбрук, 15 ассистов, 50% с игры, лучший плюс/минус среди обеих команд. Надо признать, что новый тренер хорошо справляется с этой архисложной командой. Постоянные кадровые проблемы, но ему удалось построить играющую команду, где звезды и молодые играют в командный баскетбол, а не единальничают. Когда вернётся Дэвис и остальные, то Лал будут грозной силой, и вполне могут пошуметь. В плейофф Леброн включит режим бога, и там может быть что угодно. Осталось только заползти туда хоть как-нибудь.
Точно такой же +/- у Леброна и Шрёдера.
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Rublev
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Уэстбруку осталось 63 ассиста, чтобы войти в топ-10 в истории НБА по ассистам.

8. Оскар Робертсон 9887 ассистов.
9. Айзея Томас 9061.
10. Гэри Пейтон 8966.
11. Расселл Уэстбрук 8903.
12. Андре Миллер 8524.
13. Род Стрикленд 7987.
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Air Rodman
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Шикарный матч провел Уэстбрук, 15 ассистов, 50% с игры, лучший плюс/минус среди обеих команд.
Надо признать, что новый тренер хорошо справляется с этой архисложной командой. Постоянные кадровые проблемы, но ему удалось построить играющую команду, где звезды и молодые играют в командный баскетбол, а не единальничают. Когда вернётся Дэвис и остальные, то Лал будут грозной силой, и вполне могут пошуметь. В плейофф Леброн включит режим бога, и там может быть что угодно. Осталось только заползти туда хоть как-нибудь.
+6
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Vagant
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Топ 2 по числу ассистов игрока скамейки за всю историю лиги:
7.4 — Мейджик
6.8 — Расс
+5
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Fooler
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Раньше так из ниоткуда в каждом матче делал. Эх,время летит.
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