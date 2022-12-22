Леброн Джеймс забил сверху с сопротивлением Кевина Хертера

Звездный форвард « » исполнил эффектный данк во время матча с « » (120:134).

Во второй четверти 37-летний Джеймс прошел через всю площадку в быстрой атаке и забил сверху с сопротивлением .

В активе лидера «озерников» 31 очко, 6 подборов и 11 передач.

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Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России