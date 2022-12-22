Леброн Джеймс забил сверху с сопротивлением Кевина Хертера
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил эффектный данк во время матча с «Сакраменто» (120:134).
Во второй четверти 37-летний Джеймс прошел через всю площадку в быстрой атаке и забил сверху с сопротивлением Кевина Хертера.
В активе лидера «озерников» 31 очко, 6 подборов и 11 передач.
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