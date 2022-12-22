Леброн Джеймс забил сверху с сопротивлением Кевина Хертера

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сакраменто НБА видео Кевин Хертер Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил эффектный данк во время матча с «Сакраменто» (120:134).

Во второй четверти 37-летний Джеймс прошел через всю площадку в быстрой атаке и забил сверху с сопротивлением Кевина Хертера.

В активе лидера «озерников» 31 очко, 6 подборов и 11 передач.

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5 комментариев

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Евгений Денисов
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Даешь новость про каждый данк Леброна!
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Bek_cp3
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блин, в 38 такое вытворять, это, конечно, вызывает уважение) я не его поклонник совсем, но это поражает)
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Samostoyatelno
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Если Дэвис выбыл надолго и мистер Уэстбрук не играет, то сезон окончен. Теперь такие моменты будут каждый матч. Хотя сезон закончился, даже не начавшись, когда продлили короля и лишили себя возможности сбагрить его ради рекорда и оставив травмата.
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carlitosway
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Ответ Фокс&#8796;
Какая важная новость достойная главной страницы)))!
ну один этот данк интересней глянуть чем целый матч такого никчемного вида спорта как хоккей)
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Фокс&#8796;
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Какая важная новость достойная главной страницы)))!
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