Разыгрывающий « » был удивлен и недоволен, когда получил технический в третьей четверти рождественского матча с «Мэверикс» (115:124).

Уэстбрук сфолил на Луке Дончиче, а затем у «озерников» зафиксировали задержку игры. Расселл спокойно обсуждал эпизод Эшли Мойер-Глейх, когда выписал ему технический.

В активе Уэстбрука 17 очков, 5 подборов и 4 передачи.

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