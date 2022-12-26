Расселл Уэстбрук получил технический за обсуждение эпизода с судьей

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук был удивлен и недоволен, когда получил технический в третьей четверти рождественского матча с «Мэверикс» (115:124).

Уэстбрук сфолил на Луке Дончиче, а затем у «озерников» зафиксировали задержку игры. Расселл спокойно обсуждал эпизод Эшли Мойер-Глейх, когда Скотт Фостер выписал ему технический.

В активе Уэстбрука 17 очков, 5 подборов и 4 передачи.

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