Расселл Уэстбрук получил технический за обсуждение эпизода с судьей
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук был удивлен и недоволен, когда получил технический в третьей четверти рождественского матча с «Мэверикс» (115:124).
Уэстбрук сфолил на Луке Дончиче, а затем у «озерников» зафиксировали задержку игры. Расселл спокойно обсуждал эпизод Эшли Мойер-Глейх, когда Скотт Фостер выписал ему технический.
В активе Уэстбрука 17 очков, 5 подборов и 4 передачи.
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