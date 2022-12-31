Форвард « » пообщался с журналистами и рассказал о своем восстановлении после стрессовой реакции в стопе.

«Чувствую себя намного лучше, боль значительно уменьшилась. Идет процесс заживления стопы. Я не хочу называть даты, но заживает все довольно быстро.

Так что после возвращения в Лос-Анджелес мы сделаем еще один снимок стопы и посмотрим, насколько она зажила.

Травма была выявлена до того, как она могла стать серьезнее. Стрессовая реакция может привести к стрессовому перелому, а это совсем другое дело», – заявил Дэвис.

Ранее сообщалось, что Дэвис вернется на площадку не раньше середины января.

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

«Работаю с психологом: с детства в нас заложены неправильные программы». Иван Лазарев попробовал киберспорт и вернулся в баскетбол