Энтони Дэвис: «Нога заживает очень быстро»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис пообщался с журналистами и рассказал о своем восстановлении после стрессовой реакции в стопе.
«Чувствую себя намного лучше, боль значительно уменьшилась. Идет процесс заживления стопы. Я не хочу называть даты, но заживает все довольно быстро.
Так что после возвращения в Лос-Анджелес мы сделаем еще один снимок стопы и посмотрим, насколько она зажила.
Травма была выявлена до того, как она могла стать серьезнее. Стрессовая реакция может привести к стрессовому перелому, а это совсем другое дело», – заявил Дэвис.
Ранее сообщалось, что Дэвис вернется на площадку не раньше середины января.
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