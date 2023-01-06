ACB. «Тенерифе» в гостях сыграет с «Мурсией»
В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Тенерифе» в гостях сыграет с «Мурсией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 января, 14.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Положение команд: Барселона – 11-3, Реал – 11-3, Баскония – 11-3,Тенерифе – 9-3, Уникаха – 10-4, Ховентуд – 9-5, Гран-Канария – 8-6, Бильбао – 7-7, Валенсия – 7-7, Бреоган– 7-7, Обрадойро – 7-7, Мурсия – 6-7, Гранада – 5-8, Жирона – 4-10, Манреса – 3-11, Сарагоса – 3-11, Фуэнлабрада – 3-11, Бетис – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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