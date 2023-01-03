Игрок «Манресы» разбил 3 автомобиля в результате вождения в нетрезвом виде 1 января

Центровой испанской «Манресы» Бабатунде Олумуйива спровоцировал серьезное дорожно-транспортное происшествие в результате вождения в нетрезвом виде.

1 января в 2:40 утра по местному времени баскетболист из Сьерра-Леоне, управляя клубным автомобилем, врезался в два других транспортных средства – арендованную туристами машину и автодом.

Позже полиция обнаружила Олумуйиву в состоянии алкогольного опьянения. При этом содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 0,82 мг/л, что более чем в три раза превышает установленный законом предел для вождения в Испании (0,25 мг/л).

Полиция начала расследование, в результате которого Олумуйива может быть осужден за нарушение правил дорожного движения. « » заявила, что готовится принять дисциплинарные меры в отношении игрока.

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