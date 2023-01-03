ACB. «Валенсия» примет «Фуэнлабраду», «Баскония» сыграет с «Гранадой» и другие матчи

Во вторник, 3 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.

«Валенсия» примет на своей арене «Фуэнлабраду», « » в гостях сыграет с «Гранадой».

Регулярный чемпионат

Бетис – Гран-Канария Дата проведения 3 января, 21.45, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Гранада – Баскония Дата проведения 3 января, 23.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 11-3, Реал – 11-3, Баскония – 10-3,Тенерифе – 9-3, Уникаха – 9-4, – 9-4, – 8-5, Бильбао – 7-6, Мурсия – 6-7, Бреоган– 6-7, – 6-7, Обрадойро – 6-7, Гранада – 5-7, Жирона – 3-10, Фуэнлабрада – 3-10, Сарагоса – 3-10, Манреса – 3-10, – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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