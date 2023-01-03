ACB. «Валенсия» примет «Фуэнлабраду», «Баскония» сыграет с «Гранадой» и другие матчи
Во вторник, 3 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.
«Валенсия» примет на своей арене «Фуэнлабраду», «Баскония» в гостях сыграет с «Гранадой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 января, 21.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 3 января, 21.45, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 3 января, 22.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 3 января, 23.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Положение команд: Барселона – 11-3, Реал – 11-3, Баскония – 10-3,Тенерифе – 9-3, Уникаха – 9-4, Ховентуд – 9-4, Гран-Канария – 8-5, Бильбао – 7-6, Мурсия – 6-7, Бреоган– 6-7, Валенсия – 6-7, Обрадойро – 6-7, Гранада – 5-7, Жирона – 3-10, Фуэнлабрада – 3-10, Сарагоса – 3-10, Манреса – 3-10, Бетис – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х
«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?
Комментарии