Виктор Клавер получил перелом ребра
Повторное обследование выявило у форварда «Валенсии» Виктора Клавера перелом ребра.
Испанец получил сильный удар по ребрам во вторник во время матча лиги ACB против «Фуэнлабрады». Игрока доставили в больницу, где у него не обнаружили никаких трещин или переломов в области ребер. Через два дня Клавер прошел повторное обследование, которое выявило перелом.
Клавер пропустит несколько недель. 34-летний форвард набирает в нынешнем сезоне Евролиги 5,1 очка, 2,9 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.
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