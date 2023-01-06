Виктор Клавер получил перелом ребра

Повторное обследование выявило у форварда «Валенсии» перелом ребра.

Испанец получил сильный удар по ребрам во вторник во время матча лиги ACB против «Фуэнлабрады». Игрока доставили в больницу, где у него не обнаружили никаких трещин или переломов в области ребер. Через два дня Клавер прошел повторное обследование, которое выявило перелом.

Клавер пропустит несколько недель. 34-летний форвард набирает в нынешнем сезоне 5,1 очка, 2,9 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

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