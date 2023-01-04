ACB. «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом», «Уникаха» – с «Бильбао»

Теги результаты Уникаха чемпионат Испании Бильбао Бреоган Манреса Сарагоса Обрадойро Баскетбол

В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся три матча.

«Сарагоса» сыграет с «Бреоганом», «Уникаха» – с «Бильбао».

Регулярный чемпионат

Сарагоса – Бреоган
Дата проведения
4 января, 21.00, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча

Обрадойро – Манреса
Дата проведения
4 января, 22.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Уникаха – Бильбао
Дата проведения
4 января, 23.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 11-3, Реал – 11-3, Баскония – 11-3,Тенерифе – 9-3, Уникаха – 9-4, Ховентуд – 9-5, Гран-Канария – 8-6, Бильбао – 7-6, Валенсия – 7-7, Мурсия – 6-7, Бреоган– 6-7, Обрадойро – 6-7, Гранада – 5-8, Жирона – 4-10, Сарагоса – 3-10, Манреса – 3-10, Фуэнлабрада – 3-11, Бетис – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий