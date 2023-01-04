ACB. «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом», «Уникаха» – с «Бильбао»
В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся три матча.
«Сарагоса» сыграет с «Бреоганом», «Уникаха» – с «Бильбао».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 января, 21.00, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 4 января, 22.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 4 января, 23.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: Барселона – 11-3, Реал – 11-3, Баскония – 11-3,Тенерифе – 9-3, Уникаха – 9-4, Ховентуд – 9-5, Гран-Канария – 8-6, Бильбао – 7-6, Валенсия – 7-7, Мурсия – 6-7, Бреоган– 6-7, Обрадойро – 6-7, Гранада – 5-8, Жирона – 4-10, Сарагоса – 3-10, Манреса – 3-10, Фуэнлабрада – 3-11, Бетис – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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