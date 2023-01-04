ACB. «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом», «Уникаха» – с «Бильбао»

В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся три матча.

«Сарагоса» сыграет с «Бреоганом», «Уникаха» – с « ».

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Манреса Дата проведения 4 января, 22.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 11-3, Реал – 11-3, Баскония – 11-3,Тенерифе – 9-3, – 9-4, – 9-5, – 8-6, Бильбао – 7-6, Валенсия – 7-7, Мурсия – 6-7, Бреоган– 6-7, Обрадойро – 6-7, Гранада – 5-8, Жирона – 4-10, – 3-10, – 3-10, Фуэнлабрада – 3-11, – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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