Везенков – MVP, Барцокас – лучший тренер. Евролига провела традиционный опрос генеральных менеджеров
Евролига провела традиционный межсезонный опрос генеральных менеджеров клубов.
Александар Везенков назван главным претендентом на награду MVP нынешнего сезона с результатом 61,1 процента голосов. Форвард «Олимпиакоса» также стал игроком, которого генменеджеры лиги больше всего хотели бы подписать (27,8%), Василие Мицич («Анадолу Эфес») занял второе место (16,7%).
Результаты опроса генеральных менеджеров Евролиги:
MVP Евролиги: Александар Везенков (61,1%)
Лучший главный тренер: Георгиос Барцокас (38,9%), Димитрис Итудис (27,8%)
Прорыв сезона: Джонатан Мотли (33,3%), Джанан Муса (16,7%)
Игрок Евролиги, которого вы бы подписали: Александар Везенков (27,8%), Василие Мицич (16,7%)
Лучший распасовщик: Ник Калатес (50%), Лоренцо Браун (16,7%)
Лучший игрок в клатче: Майк Джеймс (44,4%), Костас Слукас (16,7%)
Лучший снайпер: Маркус Ховард (33,3%), Билли Бэрон (27,8%)
Самый зрелищный игрок: Майк Джеймс (27,8%), Уилл Клайберн 16,7%)
Лучший лидер: Василие Мицич (22,2%), Костас Слукас, Лоренцо Браун, Майк Джеймс (11,1%)
Лучший защищающийся: Эди Тавареш (33,3%), Томас Уолкап (27,8%)
Восходящая звезда: Габриэле Прочида (22,2%)
Команда-сюрприз сезона: «Баскония» (55,5%)
Самый неудобный соперник: «Олимпиакос» (16,7%), «Монако» (16,7%), «Фенербахче» (16,7%), «Анадолу Эфес» (16,7%)
Самая интересная команда: «Олимпиакос» (27,8%), «Монако» (27,8%), «Баскония» (27,8%)
Участники «Финала четырех»: «Олимпиакос», (88,9%), «Барселона» (77,8%), «Фенербахче» (72,2%), «Анадолу Эфес» (61,1%)
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