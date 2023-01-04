Везенков – MVP, Барцокас – лучший тренер. Евролига провела традиционный опрос генеральных менеджеров

Евролига провела традиционный межсезонный опрос генеральных менеджеров клубов.

Александар Везенков назван главным претендентом на награду MVP нынешнего сезона с результатом 61,1 процента голосов. Форвард « » также стал игроком, которого генменеджеры лиги больше всего хотели бы подписать (27,8%), Василие Мицич («Анадолу Эфес») занял второе место (16,7%).

Результаты опроса генеральных менеджеров Евролиги:

MVP Евролиги: Александар Везенков (61,1%)

Лучший главный тренер: Георгиос Барцокас (38,9%), (27,8%)

Прорыв сезона: Джонатан Мотли (33,3%), Джанан Муса (16,7%)

Игрок Евролиги, которого вы бы подписали: Александар Везенков (27,8%), Василие Мицич (16,7%)

Лучший распасовщик: Ник Калатес (50%), Лоренцо Браун (16,7%)

Лучший игрок в клатче: Майк Джеймс (44,4%), Костас Слукас (16,7%)

Лучший снайпер: Маркус Ховард (33,3%), Билли Бэрон (27,8%)

Самый зрелищный игрок: (27,8%), 16,7%)

Лучший лидер: Василие Мицич (22,2%), Костас Слукас, Лоренцо Браун, Майк Джеймс (11,1%)

Лучший защищающийся: Эди Тавареш (33,3%), Томас Уолкап (27,8%)

Восходящая звезда: Габриэле Прочида (22,2%)

Команда-сюрприз сезона: «Баскония» (55,5%)

Самый неудобный соперник: «Олимпиакос» (16,7%), «Монако» (16,7%), «Фенербахче» (16,7%), «Анадолу Эфес» (16,7%)

Самая интересная команда: «Олимпиакос» (27,8%), «Монако» (27,8%), « » (27,8%)

Участники «Финала четырех»: «Олимпиакос», (88,9%), «Барселона» (77,8%), «Фенербахче» (72,2%), «Анадолу Эфес» (61,1%)

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