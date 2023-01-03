«Олимпиакос» продлил контракт с Везенковым до 2025 года

Форвард « » (27 лет, 206 см) договорился с клубом о продлении контракта до 2025 года.

По предыдущему соглашению, которое было рассчитано до 2024 года, Везенков получал зарплату 900 тысяч евро за сезон. По новому контракту он сможет заработать 1,5 млн евро в сезоне-2023/24 и около 2 млн евро в сезоне-2024/25.

С другой стороны, «Олимпиакос» сможет получить более 1 млн евро в качестве выкупа, если Везенков досрочно покинет команду. В НБА права на него принадлежат « ».

В нынешнем сезоне Евролиги Везенков набирает 19,2 очка, 7,2 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч, реализуя 44,9% бросков из-за дуги.

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