Тайлер Дорси надеется остаться в НБА, рассчитывает на 10-дневный контракт
Отчисленный из «Далласа» атакующий защитник Тайлер Дорси (26 лет, 196 см) хочет остаться в НБА и рассчитывает получить предложение о подписании 10-дневного контракта.
Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно будет заключать с 5 января.
В Европе на Дорси претендуют «Фенербахче» и «Олимпиакос».
В прошлом сезоне Дорси выступал за «Олимпиакос» и помог команде пробиться в «Финал четырех» Евролиги, набирая 11,4 очка и 1,7 передачи в среднем за матч.
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