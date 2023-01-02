Тайлер Дорси надеется остаться в НБА, рассчитывает на 10-дневный контракт

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Отчисленный из «Далласа» атакующий защитник Тайлер Дорси (26 лет, 196 см) хочет остаться в НБА и рассчитывает получить предложение о подписании 10-дневного контракта.

Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно будет заключать с 5 января.

В Европе на Дорси претендуют «Фенербахче» и «Олимпиакос». 

В прошлом сезоне Дорси выступал за «Олимпиакос» и помог команде пробиться в «Финал четырех» Евролиги, набирая 11,4 очка и 1,7 передачи в среднем за матч.

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