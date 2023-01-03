Сергей Кущенко: «Мы попали в сложные условия, но баскетбол в России жив»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Пеле Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает эффективными изменения, которым подвергся турнир в 2022 году.

«Прошлый год был, несомненно, необычным. Лига вместе с клубами, на наш взгляд, смогла быстро отреагировать на исключение из европейской кампании. Был удлинен плей-офф, была усилена работа в направлении маркетинга. «Зенит» и ЦСКА выдали крутую семиматчевую финальную серию, по итогам которой сменился чемпион. В сезоне-2022/23 также появились изменения – теперь регулярный чемпионат состоит из двух раундов, он стал длиннее.

Качество баскетбола упало, не будем кривить душой, но не драматично. Мы продолжаем держать высокий уровень соревнования. В Единой лиге ВТБ остаются качественные игроки, но главное, мы видим реальный прирост болельщиков как на стадионах, так и в соцсетях лиги.

Мы попали в сложные условия, но их удалось конвертировать в то, что все увидели – баскетбол в России жив. В конце декабря мир понес утрату – ушел из жизни Пеле. Он признавался, что после футбола считает именно баскетбол лучшим видом спорта. Мы делаем все, чтобы в стране баскетбол развивался и был самым лучшим и зрелищным видом», – заявил Кущенко.

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3 комментария

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Сергей Орлов
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Самое бессмысленное баскетбольное соревнование в мире.
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leppyanen
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Очень подходящая оценка - «жив».
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Адильхан Абдусаламов
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Пациент в коме.Скорее мёртв,чем жив
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