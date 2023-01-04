«Црвена Звезда» сможет заявить Факундо Кампаццо в Евролигу не раньше 28 февраля
Финансовая комиссия Евролиги наложила санкции на «Црвену Звезду» за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR).
Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года. Кроме того, «Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро.
Таким образом, «Црвена Звезда» сможет заявить новобранца команды Факундо Кампаццо в Евролигу не раньше марта. Напомним, что крайний срок регистрации новых игроков в Евролиге — 1 марта.
Аргентинский разыгрывающий пропустит еще как минимум 9 матчей Евролиги.
«Клуб считает это наказание крайне строгим и будет добиваться его отмены всеми законными средствами», – говорится в заявлении «Црвены Звезды».
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