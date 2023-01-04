«Црвена Звезда» сможет заявить Факундо Кампаццо в Евролигу не раньше 28 февраля

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS штрафы Факундо Кампаццо Баскетбол

Финансовая комиссия Евролиги наложила санкции на «Црвену Звезду» за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR).

Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года. Кроме того, «Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро.

Таким образом, «Црвена Звезда» сможет заявить новобранца команды Факундо Кампаццо в Евролигу не раньше марта. Напомним, что крайний срок регистрации новых игроков в Евролиге — 1 марта.

Аргентинский разыгрывающий пропустит еще как минимум 9 матчей Евролиги.

«Клуб считает это наказание крайне строгим и будет добиваться его отмены всеми законными средствами», – говорится в заявлении «Црвены Звезды».

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julius Nwosu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Смешно читать про ФФП, в лиге где абсолютное большинство клубов на подсосе у папиков (игрушки местных богатеев и фут клубов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий