«Црвена Звезда» сможет заявить Факундо Кампаццо в Евролигу не раньше 28 февраля

Финансовая комиссия Евролиги наложила санкции на «Црвену Звезду» за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR).

Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года. Кроме того, «Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро.

Таким образом, « » сможет заявить новобранца команды в Евролигу не раньше марта. Напомним, что крайний срок регистрации новых игроков в — 1 марта.

Аргентинский разыгрывающий пропустит еще как минимум 9 матчей Евролиги.

«Клуб считает это наказание крайне строгим и будет добиваться его отмены всеми законными средствами», – говорится в заявлении «Црвены Звезды».

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ