Зайон Уильямсон пропустит 3 недели из-за растяжения подколенного сухожилия
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пропустит как минимум три недели из-за растяжения правого подколенного сухожилия.
Уильямсон получил травму во вчерашнем матче против «Филадельфии» (111:120). Звездный баскетболист был вынужден покинуть площадку в третьей четверти встречи.
Сегодня Уильямсону сделали МРТ. Следующее обследование состоится через три недели.
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