Зайон Уильямсон пропустит 3 недели из-за растяжения подколенного сухожилия

Теги травмы Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пропустит как минимум три недели из-за растяжения правого подколенного сухожилия.

Уильямсон получил травму во вчерашнем матче против «Филадельфии» (111:120). Звездный баскетболист был вынужден покинуть площадку в третьей четверти встречи.

Сегодня Уильямсону сделали МРТ. Следующее обследование состоится через три недели.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

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1 комментарий

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Денис Храпунов
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Худеть надо кабану или пдолжит по пол сезона играть. Типичная травма из-за лишнего веса.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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