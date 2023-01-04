Зайон Уильямсон пропустит 3 недели из-за растяжения подколенного сухожилия

Форвард «Нового Орлеана» пропустит как минимум три недели из-за растяжения правого подколенного сухожилия.

Уильямсон получил травму во вчерашнем матче против «Филадельфии» (111:120). Звездный баскетболист был вынужден покинуть площадку в третьей четверти встречи.

Сегодня Уильямсону сделали МРТ. Следующее обследование состоится через три недели.

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