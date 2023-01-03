Зайон не доиграл встречу с «Сиксерс» из-за растяжения подколенного сухожилия

Теги травмы Новый Орлеан Филадельфия НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон получил травму в матче против «Филадельфии» (111:120).

В конце третьей четверти Уильямсон растянул правое подколенное сухожилие, когда попытался организовать быструю атаку.

После этого звездный баскетболист был вынужден покинуть площадку. Он набрал 26 очков, 6 подборов и 7 передач за 28 минут.

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1 комментарий

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zippa
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