Зайон не доиграл встречу с «Сиксерс» из-за растяжения подколенного сухожилия
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон получил травму в матче против «Филадельфии» (111:120).
В конце третьей четверти Уильямсон растянул правое подколенное сухожилие, когда попытался организовать быструю атаку.
После этого звездный баскетболист был вынужден покинуть площадку. Он набрал 26 очков, 6 подборов и 7 передач за 28 минут.
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