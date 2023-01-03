Зайон не доиграл встречу с «Сиксерс» из-за растяжения подколенного сухожилия

Форвард «Нового Орлеана» получил травму в матче против «Филадельфии» (111:120).

В конце третьей четверти Уильямсон растянул правое подколенное сухожилие, когда попытался организовать быструю атаку.

После этого звездный баскетболист был вынужден покинуть площадку. Он набрал 26 очков, 6 подборов и 7 передач за 28 минут.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х