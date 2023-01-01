Джа Морэнт жестко упал на паркет, Зайон Уильямсон подвернул ногу

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА видео Зайон Уильямсон Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт во время матча против «Нового Орлеана» (116:101) жестко упал на паркет после фола Трея Мерфи.

За 10:13 до конца третьей четверти Морэнт попытался исполнить лэй-ап в контратаке, но столкнулся с Мерфи и упал на бедро, после чего долгое время лежал на паркете, закрыв глаза.

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон накрыл лэй-ап Морэнта, после чего приземлился на упавшего соперника и подвернул ногу.

Обошлось без травм, и оба баскетболиста продолжили игру.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jason82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С таки стилем игры оба точно закончат как Роуз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий