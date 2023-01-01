Джа Морэнт жестко упал на паркет, Зайон Уильямсон подвернул ногу

Разыгрывающий « » во время матча против «Нового Орлеана» (116:101) жестко упал на паркет после фола Трея Мерфи.

За 10:13 до конца третьей четверти Морэнт попытался исполнить лэй-ап в контратаке, но столкнулся с Мерфи и упал на бедро, после чего долгое время лежал на паркете, закрыв глаза.

Форвард «Пеликанс» накрыл лэй-ап Морэнта, после чего приземлился на упавшего соперника и подвернул ногу.

Обошлось без травм, и оба баскетболиста продолжили игру.

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