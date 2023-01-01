Джейсон Кидд: «Мы слишком многого требуем от Луки»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что Лука Дончич срочно нуждается в помощи от своих партнеров по команде.

«Нам нужно поскорее выздоравливать. Мы слишком многого требуем от Луки», – сказал Кидд.

Дончич набирал 50+ очков в трех из последних пяти матчей. «Мэверикс» одержали шесть побед подряд.

23-летний словенец стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250+ очков, 50+ подборов и 50+ передач за пять матчей.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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1 комментарий

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Kudim41
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На травме 3 игрока ротации. вот и приходится набирать ультра много
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