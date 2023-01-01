Джейсон Кидд: «Мы слишком многого требуем от Луки»

Главный тренер « » заявил, что срочно нуждается в помощи от своих партнеров по команде.

«Нам нужно поскорее выздоравливать. Мы слишком многого требуем от Луки», – сказал Кидд.

Дончич набирал 50+ очков в трех из последних пяти матчей. «Мэверикс» одержали шесть побед подряд.

23-летний словенец стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250+ очков, 50+ подборов и 50+ передач за пять матчей.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену