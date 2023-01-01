НБА представила часовую подборку лучших выступлений 2022 года.

Героями видео стали такие звезды, как («Даллас»), («Годен Стэйт»), («Бостон»), («Милуоки») и («Лейкерс»).

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