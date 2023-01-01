НБА представила часовую подборку лучших выступлений 2022 года

Теги Леброн Джеймс НБА видео Стефен Карри Яннис Адетокумбо Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

НБА представила часовую подборку лучших выступлений 2022 года.

Героями видео стали такие звезды, как Лука Дончич («Даллас»), Стефен Карри («Годен Стэйт»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Леброн Джеймс («Лейкерс»).

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2 комментария

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Hafiz
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Стартовая пятерка в олл-старс))
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Джонни-массажист
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Опа!То что нужно для сегодняшнего вечера!Круто!!!!Пойду погуляю ,а вечером с остатками оливье и шампанского буду наслаждаться топовым баскетболом!Всех с Новым Годом!!!!!!!!!!!🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
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