Сборные Словении и Греции встретятся в августе в товарищеском матче

Сборные Словении и Греции сыграют в товарищеском матче, который состоится 4 августа на арене OAKA в Афинах.

Встреча состоится в рамках подготовки к чемпионату мира-2023, который пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. Греция и Словения уже прошли квалификацию на предстоящий турнир.

Звезды НБА Лука Дончич («Даллас») и («Милуоки») могут впервые встретиться на площадке в составах своих национальных сборных.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?