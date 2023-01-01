Кристиан Вуд: «Дончич играет как MVP»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Кристиан Вуд Баскетбол

Центровой «Далласа» Кристиан Вуд прокомментировал выступление своего партнера по команде Луки Дончича в последних пяти матчах.

«Это невероятно.

За семь лет в лиге я не видел, чтобы кто-то делал то, на что способен он. Он проводит невероятный отрезок. Он играет как MVP. Однозначно, один из лучших игроков лиги», – сказал Вуд.

23-летний словенец стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250+ очков, 50+ подборов и 50+ передач за пять матчей.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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