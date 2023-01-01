Лука Дончич – восьмой игрок в истории НБА, который в возрасте до 25 лет за один сезон провел три матча с 50 очками

Разыгрывающий « » стал восьмым игроком в истории НБА, который за один сезон провел три или больше матчей с 50+ очками до того, как ему исполнилось 25 лет.

23-летний словенец повторил то, что ранее удавалось только , , , Кариму Абдул-Джаббару, Рику Бэрри, Нэйту Арчибальду и Уилту Чемберлену.

В субботу, 31 декабря, Дончич набрал 51 очко, 9 передач, 6 подборов и 4 перехвата в победном матче против «Сан-Антонио» (126:125). Лидер «Мэверикс» стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250+ очков, 50+ подборов и 50+ передач за пять матчей.

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