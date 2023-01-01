Лука Дончич – восьмой игрок в истории НБА, который в возрасте до 25 лет за один сезон провел три матча с 50 очками

Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Леброн Джеймс Даллас Кобе Брайант НБА Рик Бэрри Карим Абдул-Джаббар Нэйт Арчибальд Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал восьмым игроком в истории НБА, который за один сезон провел три или больше матчей с 50+ очками до того, как ему исполнилось 25 лет.

23-летний словенец повторил то, что ранее удавалось только Леброну Джеймсу, Кобе Брайанту, Майклу Джордану, Кариму Абдул-Джаббару, Рику Бэрри, Нэйту Арчибальду и Уилту Чемберлену.

В субботу, 31 декабря, Дончич набрал 51 очко, 9 передач, 6 подборов и 4 перехвата в победном матче против «Сан-Антонио» (126:125). Лидер «Мэверикс» стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250+ очков, 50+ подборов и 50+ передач за пять матчей.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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3 комментария

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Tim Timson
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В любом рекорде НБА есть наверное Джордан и Уилт.. каждый день кто бы что не сделал они рядом, как незримые стражники)
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Artemii2000
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С ума сойти
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Пилипенко Дмитрий
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Словенский кальянщик творит историю
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