Грегг Попович поддержал Тре Джонса, смазавшего решающий штрафной в концовке

Разыгрывающий «Сан-Антонио» мог сравнять счет за 2,7 секунды до конца и перевести матч против « » в овертайм, но промахнулся с линии штрафных.

Лука Дончич забрал подбор, и «Сперс» умышленно сфолили на нем, чтобы остановить игру.

Главный тренер «Сперс» подошел к Джонсу и обнял игрока, который был очень расстроен решающим промахом.

«Сперс» проиграли «Мэверикс» со счетом 125:126.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Оказалось, что причина в эксгибиционизме