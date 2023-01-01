Грегг Попович поддержал Тре Джонса, смазавшего решающий штрафной в концовке
Разыгрывающий «Сан-Антонио» Тре Джонс мог сравнять счет за 2,7 секунды до конца и перевести матч против «Далласа» в овертайм, но промахнулся с линии штрафных.
Лука Дончич забрал подбор, и «Сперс» умышленно сфолили на нем, чтобы остановить игру.
Главный тренер «Сперс» Грегг Попович подошел к Джонсу и обнял игрока, который был очень расстроен решающим промахом.
«Сперс» проиграли «Мэверикс» со счетом 125:126.
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