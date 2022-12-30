Грегг Попович: «Мы не позволим Луке набрать 50 очков»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович пошутил по поводу предстоящего матча против «Далласа» и Луки Дончича.
Во время пресс-конференции Поповича спросили, удастся ли его команде не позволить Дончичу набрать 60 очков после того, как словенец набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач в недавней встрече с «Нью-Йорком».
«Мы не позволим Луке набрать 50 очков. Можете меня цитировать», – сказал тренер.
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Грегг не в курсе, канеш, эт щас самая горячая темка на сайте, ставлю, шо получит, неугомонный, но тока один, завтра проверю и, канеш, 😅
Я ж говорю, Лука и троллинг эт навечно и, канеш, 😅