Грегг Попович: «Мы не позволим Луке набрать 50 очков»

Теги Даллас Сан-Антонио Грегг Попович НБА Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович пошутил по поводу предстоящего матча против «Далласа» и Луки Дончича.

Во время пресс-конференции Поповича спросили, удастся ли его команде не позволить Дончичу набрать 60 очков после того, как словенец набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач в недавней встрече с «Нью-Йорком».

«Мы не позволим Луке набрать 50 очков. Можете меня цитировать», – сказал тренер.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лебарь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильнее-получит или не получит технический, а то и два ?
Грегг не в курсе, канеш, эт щас самая горячая темка на сайте, ставлю, шо получит, неугомонный, но тока один, завтра проверю и, канеш, 😅
Я ж говорю, Лука и троллинг эт навечно и, канеш, 😅
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ильин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
50 не позволяйте, а вот 60-70 позвольте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий