Грегг Попович: «Мы не позволим Луке набрать 50 очков»

Главный тренер « » пошутил по поводу предстоящего матча против « » и .

Во время пресс-конференции Поповича спросили, удастся ли его команде не позволить Дончичу набрать 60 очков после того, как словенец набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач в недавней встрече с «Нью-Йорком».

«Мы не позволим Луке набрать 50 очков. Можете меня цитировать», – сказал тренер.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену