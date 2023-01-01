Лука Дончич: «Просто хотел одержать победу. Но 51 очко — это неплохо»

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Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович перед матчем против «Даллас» в шутку пообещал, что его команда не позволит Луке Дончичу набрать 50 очков.

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» набрал 51, но утверждает, что его единственной целью было принести победу команде.

«Нет, я просто хотел одержать победу. Но 51 очко — это неплохо», – сказал словенец.

«Даллас» выиграл у «Сан-Антонио» со счетом 126:125. Дончич смазал два штрафных за 1,5 секунды до конца.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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