Главный тренер « » , который в шутку пообещал, что его команда не позволит набрать 50 очков, прокомментировал поражение от « » (125:126) и 51 очко суперзвезды «Мэверикс».

«Да, мы проделали большую командную и индивидуальную работу, чтобы сдержать его, но он потрясающий игрок. Его IQ зашкаливает.

Мы бы предпочли выиграть матч, как и любая команда, но я горжусь стараниями своих игроков и тем, как они продолжали бороться, даже уступая 13 или 14 очков, не помню», – сказал Попович.

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