Грегг Попович: «Лука Дончич – потрясающий игрок. Его IQ зашкаливает»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, который в шутку пообещал, что его команда не позволит Луке Дончичу набрать 50 очков, прокомментировал поражение от «Далласа» (125:126) и 51 очко суперзвезды «Мэверикс».
«Да, мы проделали большую командную и индивидуальную работу, чтобы сдержать его, но он потрясающий игрок. Его IQ зашкаливает.
Мы бы предпочли выиграть матч, как и любая команда, но я горжусь стараниями своих игроков и тем, как они продолжали бороться, даже уступая 13 или 14 очков, не помню», – сказал Попович.
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