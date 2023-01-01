Грегг Попович: «Лука Дончич – потрясающий игрок. Его IQ зашкаливает»

Теги Даллас Сан-Антонио Грегг Попович НБА Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, который в шутку пообещал, что его команда не позволит Луке Дончичу набрать 50 очков, прокомментировал поражение от «Далласа» (125:126) и 51 очко суперзвезды «Мэверикс».

«Да, мы проделали большую командную и индивидуальную работу, чтобы сдержать его, но он потрясающий игрок. Его IQ зашкаливает.

Мы бы предпочли выиграть матч, как и любая команда, но я горжусь стараниями своих игроков и тем, как они продолжали бороться, даже уступая 13 или 14 очков, не помню», – сказал Попович.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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2 комментария

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Слава Каплунов
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Действительно не позволили набрать 50 очков, позволили набрать 51 очко :)
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DirkMavs
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Парни Поповича конечно очень даже достойно бились,могли и вырвать победу после того перехвата в конце если бы забили....чутка не хватило тотально уничтожили бродяг по подборам и в нападении и в защите также по асистам лидировали..вообщем супер матч был
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