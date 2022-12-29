«Это событие, которое случается раз в жизни». 13 января «Сперс» сыграют против «Уорриорз» в «Аламодоме»

13 января « » проведет домашний матч против « » в «Аламодоме».

Главный тренер «Сперс» рад, что у болельщиков будет возможность посетить бывший стадион команды.

«Аламодом» занял особое место в сердце болельщиков за то время, что мы там провели. Это довольно уникальное событие. На матче будет много людей. Такие события бывают не очень часто, если вообще бывают.

Для болельщиков «Сперс» это событие, которое случается раз в жизни. Они очень прониклись этой идеей. Так что я думаю, что это довольно круто», – сказал Попович.

«Сперс» объявили, что продали более 50 000 мест на матч против «Уорриорз» в «Аламодоме».

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»