Джеймс Уайзмен подвернул голеностоп во время игры 3 на 3, но избежал серьезной травмы

Центровой «Уорриорз» подвернул левой голеностоп во время игры 3 на 3 на тренировке.

По словам главного тренера « » , Уайзмен избежал серьезной травмы.

Уайзмен из-за повреждения пропустил встречу с «Портлендом» в пятницу.

В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 19 матчах, набирая 6,8 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.

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