Джеймс Уайзмен подвернул голеностоп во время игры 3 на 3, но избежал серьезной травмы

Теги травмы Голден Стэйт НБА Стив Керр Джеймс Уайзмен Баскетбол

Центровой «Уорриорз» Джеймс Уайзмен подвернул левой голеностоп во время игры 3 на 3 на тренировке.

По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, Уайзмен избежал серьезной травмы.

Уайзмен из-за повреждения пропустил встречу с «Портлендом» в пятницу.

В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 19 матчах, набирая 6,8 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.

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2 комментария

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anastasia Krugova
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Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Самый высокий выбор на драфте ГС, за последние годы, продолжает напоминать о себе.
А могли же взять Бола )) И тот же даже уже фото делал перед драфтом с № 2)))))что ж...бывает..еще есть шансы
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Самый высокий выбор на драфте ГС, за последние годы, продолжает напоминать о себе.
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