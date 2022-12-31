Джеймс Уайзмен подвернул голеностоп во время игры 3 на 3, но избежал серьезной травмы
Центровой «Уорриорз» Джеймс Уайзмен подвернул левой голеностоп во время игры 3 на 3 на тренировке.
По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, Уайзмен избежал серьезной травмы.
Уайзмен из-за повреждения пропустил встречу с «Портлендом» в пятницу.
В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 19 матчах, набирая 6,8 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.
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