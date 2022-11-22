Стив Керр: «Пока не будем вызывать Уайзмена из G-лиги. Хотим, чтобы он провел там хороший отрезок»
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр рассказал о планах клуба в отношении центрового Джеймса Уайзмена, который отправлен в фарм-команду в Лиге развития.
«Пока не будем вызывать Уайзмена из G-лиги. Хотим, чтобы он провел там хороший отрезок.
Тренировки – это очень важно. Когда вам персонально уделяют внимание, как это делается с парнями в Лиге развития, легче добиться прогресса, чем в том ритме, который есть в НБА, когда вы не в ротации.
Если оценивать ситуацию в целом, то это всего лишь часть естественной эволюции молодого игрока, не имеющего большого опыта, который попал в лигу с началом пандемии, а затем пропустил полтора года из-за травмы», – заявил Керр.
Второй номер драфта-2020 пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.
В первом матче за «Санта-Круз» Уайзмен вышел в старте и набрал 19 очков (7 из 12 с игры) и 11 подборов. У Джеймса был самый низкий показатель плюс/минус среди игроков основы («-13»), команда проиграла со счетом 91:111.
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