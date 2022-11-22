Стив Керр: «Пока не будем вызывать Уайзмена из G-лиги. Хотим, чтобы он провел там хороший отрезок»

Главный тренер «Уорриорз» рассказал о планах клуба в отношении центрового , который отправлен в фарм-команду в Лиге развития.

«Пока не будем вызывать Уайзмена из G-лиги. Хотим, чтобы он провел там хороший отрезок.

Тренировки – это очень важно. Когда вам персонально уделяют внимание, как это делается с парнями в Лиге развития, легче добиться прогресса, чем в том ритме, который есть в , когда вы не в ротации.

Если оценивать ситуацию в целом, то это всего лишь часть естественной эволюции молодого игрока, не имеющего большого опыта, который попал в лигу с началом пандемии, а затем пропустил полтора года из-за травмы», – заявил Керр.

Второй номер драфта-2020 пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.

В первом матче за «Санта-Круз» Уайзмен вышел в старте и набрал 19 очков (7 из 12 с игры) и 11 подборов. У Джеймса был самый низкий показатель плюс/минус среди игроков основы («-13»), команда проиграла со счетом 91:111.

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