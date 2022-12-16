Стив Керр: «Рад, что все не так серьезно и Стеф Карри вернется»

Главный тренер «Голден Стэйт» признался, что почувствовал облегчение от того, что лидеру команды не понадобится операция на плече.

«Я понятия не имею, как долго он будет отсутствовать. Я просто рад, что все не так серьезно, и что он вернется. Это хорошие новости.

Когда один игрок выбывает, всегда появляется шанс у других. Это именно тот случай. Нам придется держать оборону, и это будет нелегко. В любом случае, нам приходится несладко, даже со Стефом», – сказал Керр.

По словам инсайдера Шэмса Чарании, Карри пропустит как минимум месяц.

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