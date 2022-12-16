Стив Керр: «Рад, что все не так серьезно и Стеф Карри вернется»

Теги травмы Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что почувствовал облегчение от того, что лидеру команды Стефену Карри не понадобится операция на плече.

«Я понятия не имею, как долго он будет отсутствовать. Я просто рад, что все не так серьезно, и что он вернется. Это хорошие новости.

Когда один игрок выбывает, всегда появляется шанс у других. Это именно тот случай. Нам придется держать оборону, и это будет нелегко. В любом случае, нам приходится несладко, даже со Стефом», – сказал Керр.

По словам инсайдера Шэмса Чарании, Карри пропустит как минимум месяц.

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3 комментария

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seregqua
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Ответ Бондарев Олег
Заголовок новости звучит так, будто там вопрос о завершении карьеры стоял в полный рост, но обошлось.
Возможно вопрос стоял о том, не вылетел ли Стеф до конца сезона (как худший вариант). Ну и Керр рад, что худшие сценарии не подтвердились и через месяц или около того вернётся
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Бондарев Олег
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Заголовок новости звучит так, будто там вопрос о завершении карьеры стоял в полный рост, но обошлось.
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0ptimus.
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Время остальных пришло, доказать Стефу и прежде всего себе, что они не ничтожества и достойны играть рядом с ним!!!
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