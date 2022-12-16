Стив Керр: «Рад, что все не так серьезно и Стеф Карри вернется»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что почувствовал облегчение от того, что лидеру команды Стефену Карри не понадобится операция на плече.
«Я понятия не имею, как долго он будет отсутствовать. Я просто рад, что все не так серьезно, и что он вернется. Это хорошие новости.
Когда один игрок выбывает, всегда появляется шанс у других. Это именно тот случай. Нам придется держать оборону, и это будет нелегко. В любом случае, нам приходится несладко, даже со Стефом», – сказал Керр.
По словам инсайдера Шэмса Чарании, Карри пропустит как минимум месяц.
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