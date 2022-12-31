Джо Маззулла пропустил два матча из-за царапины на роговице, планирует поехать с «Селтикс» в выездное турне
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла пропустил два последних матча команды из-за проблем с глазами.
Маззулла не смог руководить «Селтикс» во время игр с «Рокетс» и «Клипперс» из-за царапин на роговице, причем у специалиста повреждены оба глаза.
Маззулла получил повреждения во время игры в баскетбол. Ассистент главного тренера Дэймон Стаудемайр заменил его на скамейке «Бостона».
Маззулла планирует поехать с «Селтикс» в выездное турне, которое стартует в воскресенье в Денвере.
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