Джо Маззулла пропустил два матча из-за царапины на роговице, планирует поехать с «Селтикс» в выездное турне

Главный тренер « » пропустил два последних матча команды из-за проблем с глазами.

Маззулла не смог руководить «Селтикс» во время игр с «Рокетс» и «Клипперс» из-за царапин на роговице, причем у специалиста повреждены оба глаза.

Маззулла получил повреждения во время игры в баскетбол. Ассистент главного тренера Дэймон Стаудемайр заменил его на скамейке «Бостона».

Маззулла планирует поехать с «Селтикс» в выездное турне, которое стартует в воскресенье в Денвере.

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