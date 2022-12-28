Джо Маззулла пропустил матч против «Хьюстона» из-за проблем с глазами

Теги Бостон Хьюстон Дэймон Стаудемайр НБА Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла пропустил сегодняшний матч против «Хьюстона» (126:102) из-за раздражения глаз.

Ассистент главного тренера Дэймон Стаудемайр заменил Маззуллу на скамейке «Селтикс».

«Я узнал об этом примерно за 10 минут до начала матча. Но во многих отношениях это к лучшему», — сказал Стаудемайр, чья мать приехала в Бостон из Лас-Вегаса на Рождество и случайно оказалась на матче.

«Я уверен, что когда проверю свой телефон, там будет много сообщений: «Почему ты мне не сказал?» Ну, я сам не знал», – добавил Стаудемайр.

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