Джо Маззулла пропустил матч против «Хьюстона» из-за проблем с глазами

Главный тренер « » пропустил сегодняшний матч против « » (126:102) из-за раздражения глаз.

Ассистент главного тренера Дэймон Стаудемайр заменил Маззуллу на скамейке «Селтикс».

«Я узнал об этом примерно за 10 минут до начала матча. Но во многих отношениях это к лучшему», — сказал Стаудемайр, чья мать приехала в Бостон из Лас-Вегаса на Рождество и случайно оказалась на матче.

«Я уверен, что когда проверю свой телефон, там будет много сообщений: «Почему ты мне не сказал?» Ну, я сам не знал», – добавил Стаудемайр.

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