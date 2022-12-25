Джо Маззулла: «Можно играть хорошо, но проигрывать»

Теги Бостон НБА Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла доволен игрой своей команды, несмотря неудачные результаты в последних матчах.

«Разве не у каждой команды случаются провалы во время игры? Я думаю, что мы создали ожидание того, что нельзя проигрывать и хорошо играть одновременно. Я думаю, что это возможно.

Я считаю, что можно играть хорошо, но проигрывать. Я также думаю, что можно играть отстойно и выигрывать. Нужно формировать понимание того, как проходит игра», – сказал Маззулла.

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2 комментария

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Alexander92
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Т.е. Джо понравилась игра Бостона в последних играх? Если да, то этот тренер сломался, несите нового.
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Наверно он хочет сказать, что Бостон играл отстойно, но побеждал. Рано или поздно такое положение должно закончится. А фанаты селтикс посмотрели в таблицу и уже раскатали губёшки.
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