Джо Маззулла: «Можно играть хорошо, но проигрывать»

Главный тренер « » доволен игрой своей команды, несмотря неудачные результаты в последних матчах.

«Разве не у каждой команды случаются провалы во время игры? Я думаю, что мы создали ожидание того, что нельзя проигрывать и хорошо играть одновременно. Я думаю, что это возможно.

Я считаю, что можно играть хорошо, но проигрывать. Я также думаю, что можно играть отстойно и выигрывать. Нужно формировать понимание того, как проходит игра», – сказал Маззулла.

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