«Бостон» не планирует утверждать Джо Мазуллу на постоянную должность главного тренера

Временно возглавляющий « » Джо Мазулла не будет назначен на постоянную должность главного тренера, пишет обозреватель Boston Globe Адам Химмельсбах

Отмечается, что Маззулла с пониманием относится к ситуации. «Селтикс» заверили 34-летнего специалиста, что он будет работать с командой весь сезон, независимо от результатов.

«Бостон» назначил Маззуллу временно исполняющим обязанности главного тренера после отстранения на сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри