«Бостон» не планирует утверждать Джо Мазуллу на постоянную должность главного тренера
Временно возглавляющий «Бостон» Джо Мазулла не будет назначен на постоянную должность главного тренера, пишет обозреватель Boston Globe Адам Химмельсбах
Отмечается, что Маззулла с пониманием относится к ситуации. «Селтикс» заверили 34-летнего специалиста, что он будет работать с командой весь сезон, независимо от результатов.
«Бостон» назначил Маззуллу временно исполняющим обязанности главного тренера после отстранения Име Удоки на сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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