«Бостон» не планирует утверждать Джо Мазуллу на постоянную должность главного тренера

Теги Бостон Име Удока НБА Джо Маззулла Баскетбол

Временно возглавляющий «Бостон» Джо Мазулла не будет назначен на постоянную должность главного тренера, пишет обозреватель Boston Globe Адам Химмельсбах

Отмечается, что Маззулла с пониманием относится к ситуации. «Селтикс» заверили 34-летнего специалиста, что он будет работать с командой весь сезон, независимо от результатов.

«Бостон» назначил Маззуллу временно исполняющим обязанности главного тренера после отстранения Име Удоки на сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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3 комментария

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Адильхан Абдусаламов
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Ещё бы после того как они посыпались в декабре какие гарантии???!
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Очень интересно
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Tim Timson
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Боливар все равно уже двоих не вынесет. Вопрос лишь в том даст ли НБА тренировать Удоке где то или законсервирует как Марка Джексона)
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