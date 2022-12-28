Грант Уильямс: «Иногда Джо Маззулла берет тайм-аут и не говорит ни слова»

Теги Бостон Име Удока НБА Грант Уильямс Джо Маззулла Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс ракрыл детали работы исполняющего обязанности главного тренера команды Джо Маззуллы.

«Иногда он берет тайм-аут и не говорит ни слова. Он просто берет тайм-аут, мы садимся и разговариваем друг с другом. Мы сами делаем то, что нам нужно», – заявил Уильямс.

Маззулла возглавил «Селтикс» после отстранения Име Удоки на сезоне-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба. Под руководством 34-летнего специалиста команда с результатом 24-10 лидирует в регулярном чемпионате.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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2 комментария

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Jazzzz
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Иногда Селтикс просто не гарантируют тренеру, что его оставят у руля
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Allex_38rus
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Бостон резюме на тренера рассматривает? Куда направлять?
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