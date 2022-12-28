Грант Уильямс: «Иногда Джо Маззулла берет тайм-аут и не говорит ни слова»

Форвард « » ракрыл детали работы исполняющего обязанности главного тренера команды .

«Иногда он берет тайм-аут и не говорит ни слова. Он просто берет тайм-аут, мы садимся и разговариваем друг с другом. Мы сами делаем то, что нам нужно», – заявил Уильямс.

Маззулла возглавил «Селтикс» после отстранения на сезоне-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба. Под руководством 34-летнего специалиста команда с результатом 24-10 лидирует в регулярном чемпионате.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри