Грант Уильямс: «Иногда Джо Маззулла берет тайм-аут и не говорит ни слова»
Форвард «Бостона» Грант Уильямс ракрыл детали работы исполняющего обязанности главного тренера команды Джо Маззуллы.
«Иногда он берет тайм-аут и не говорит ни слова. Он просто берет тайм-аут, мы садимся и разговариваем друг с другом. Мы сами делаем то, что нам нужно», – заявил Уильямс.
Маззулла возглавил «Селтикс» после отстранения Име Удоки на сезоне-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба. Под руководством 34-летнего специалиста команда с результатом 24-10 лидирует в регулярном чемпионате.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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