Кевин Дюрэнт отреагировал на критику Эваном Тернером чемпионских «Голден Стэйт»

Бывший игрок НБА Эван Тернер высказал свое мнение о доминирующей команде « » с в составе во время записи подкаста с Андре Игудалой.

По мнению Тернера, «Уорриорз» собрали настолько сильный состав, что практически не оставили соперникам шансов на борьбу.

«В какие-то моменты все это выглядело просто несправедливым», – отметил Тернер.

Дюрэнт по традиции ответил в социальных сетях.

«Ой-е-ей, вы только посмотрите! Это было несправедливо?» – написал Кевин.

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