Кевин Дюрэнт отреагировал на критику Эваном Тернером чемпионских «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Эван Тернер соцсети Баскетбол

Бывший игрок НБА Эван Тернер высказал свое мнение о доминирующей команде «Голден Стэйт» с Кевином Дюрэнтом в составе во время записи подкаста с Андре Игудалой.

По мнению Тернера, «Уорриорз» собрали настолько сильный состав, что практически не оставили соперникам шансов на борьбу.

«В какие-то моменты все это выглядело просто несправедливым», – отметил Тернер.

Дюрэнт по традиции ответил в социальных сетях.

«Ой-е-ей, вы только посмотрите! Это было несправедливо?» – написал Кевин.

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4 комментария

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Budabuda
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В историю КД войдет как тот самый пассажир с рюкзачком.
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Дмитрий Сологубов
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Ответ Руслан Султанов
Кеше с его возможностями делать нефиг отвечать всем подряд в соц сетях! С его бабками я б вообще в телефоне не сидел, а как Харден не вылазил со стрипух!)
Кабаки и бабы доведут до цугундера.Лучше уж в соц.сетях посидеть.Здоровее будешь.
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Evgeniy 72
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Лол, Дюрэнт и сам понимает, что его переход в ГСВ был читерством, поэтому и ушёл оттуда в Нетс. Но в соцсетях Кекс по прежнему позорится...
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Руслан Султанов
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Кеше с его возможностями делать нефиг отвечать всем подряд в соц сетях! С его бабками я б вообще в телефоне не сидел, а как Харден не вылазил со стрипух!)
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