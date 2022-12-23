Кевин Дюрэнт: «Не хотел, чтобы «Уорриорз» выиграли чемпионат, потому что все будут говорить обо мне»

Звездный форвард « » признался, что не был в восторге от победы своего бывшего клуба «Голден Стэйт» в прошлом сезоне.

«Не буду врать. Смотря финальную серию, я понимал, что многие сосредоточат свое внимание на мне, если «Уорриорз» выиграют.

В какой-то момент я подумал, что не хочу, чтобы они выиграли, потому что все будут говорить не о них, а обо мне. Наверное, это было по-детски с моей стороны. Мне кажется, можно по достоинству оценить, чего добились «Уорриорз», и даже не говорить обо мне. Я просто сидел дома. Но я понимаю, как это.

Они моя семья. Я могу быть игроком «Нетс», а они могут быть игроками «Уорриорз», но я все равно буду любить их. Когда они добиваются успеха, это и мой успех тоже, потому что я навсегда стал частью этой истории», – сказал Дюрэнт.

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