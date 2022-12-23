Кевин Дюрэнт: «Не хотел, чтобы «Уорриорз» выиграли чемпионат, потому что все будут говорить обо мне»

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что не был в восторге от победы своего бывшего клуба «Голден Стэйт» в прошлом сезоне.

«Не буду врать. Смотря финальную серию, я понимал, что многие сосредоточат свое внимание на мне, если «Уорриорз» выиграют.

В какой-то момент я подумал, что не хочу, чтобы они выиграли, потому что все будут говорить не о них, а обо мне. Наверное, это было по-детски с моей стороны. Мне кажется, можно по достоинству оценить, чего добились «Уорриорз», и даже не говорить обо мне. Я просто сидел дома. Но я понимаю, как это.

Они моя семья. Я могу быть игроком «Нетс», а они могут быть игроками «Уорриорз», но я все равно буду любить их. Когда они добиваются успеха, это и мой успех тоже, потому что я навсегда стал частью этой истории», – сказал Дюрэнт.

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4 комментария

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Мурзин Ринат
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Ответ mqh9pzrxgf
В любом случае сказали бы о кеше. Только вопрос в каком ключе, выиграй Селтикс все говорили что Кеша бы затащил
Ну его и позвали в слезах после 7 матча , чтоб он тащил !
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Rodbert
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Ответ Samsonov_24_4_11_15
Так и не понял, почему это и его успех тоже
Потому что он так захотел.
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Samsonov_24_4_11_15
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Так и не понял, почему это и его успех тоже
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mqh9pzrxgf
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В любом случае сказали бы о кеше. Только вопрос в каком ключе, выиграй Селтикс все говорили что Кеша бы затащил
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