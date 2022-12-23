Кевин Дюрэнт: «Я не пытаюсь превзойти Леброна или Джордана. Мне плевать на это»

Форвард « » Кевин Дюрэнт рассказал о своем решении покинуть « » после поражения в финальной серии сезона-2018/19.

«Я просто хотел поиграть в другой команде. Многие восприняли мой переход как погоню за чем-то. Вероятно, это связано с моими словами о том, что я больше не хочу быть вторым номером. Я был вторым номером на драфте в школе.

Я должен был объяснить людям, что я только что проиграл в финале. Я хотел вернуться в финал и выиграть его. Я не пытаюсь стать лучшим в мире. Я не пытаюсь превзойти Леброна или . Мне плевать на это.

Я горжусь тем, что являюсь частью истории лиги и продвигаю игру вперед», – сказал Дюрэнт.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану